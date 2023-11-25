الفنانة صفاء جلال تكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل سابع جار

القاهرة - محمد ابراهيم -

صرحت الفنانة صفاء جلال من خلال برنامج "free time" تقديم الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد يعرض علي شاشة قناة "هي ": ماينفعش نصور جزء تاني من مسلسل سابع جار من غير الفنانة العظيمة دلال عبد العزيز لان اللي شد الناس للمسلسل مشاهد دلال عبد العزيز مع أولادها لأنها لامسة الناس أوي.

وأضافت الفنانة صفاء جلال : “مسلسل سابع جار ده كان حالة مميزة لوحده وفورمات تصوير واخراج المسلسل غير اي مسلسل تاني شوفناه”.



برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أبطال مسلسل روق التوت



ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.

