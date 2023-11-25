الفنانة صفاء جلال: مسلسل ورق التوت كشف عورات المجتمع المصري وتوقيت عرضه كان صعب

القاهرة - محمد ابراهيم -



صرحت الفنانة صفاء جلال من خلال برنامج "free time" تقديم الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد يعرض علي شاشة قناة "هي " أن توقيت عرض مسلسل ورق التوت كان صعب ولكن حقق نسبة مشاهدة عالية والمسلسل بيكشف عورات المجتمع المصري زي ختان البنات وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة.

وأضافت الفنانة صفاء جلال: “ استمتعت بالتمثيل مع خالد أنور لأنه عامل دور عبقري وكل الشباب والعاملين في المسلسل عاملين دورهم بشكل عظيم والناس عجبها الفكرة”.



برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية يارا أحمد والاإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أبطال مسلسل روق التوت



ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.