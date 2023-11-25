نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو داوود: 'فيلم عريس من جهة أمنية عبر عن إحساسي وقت زفاف ابنتي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل اليوم، النجم محمد أبو داوود في ضيافة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي يذاع على شاشة قناة "CBC"، في فقرة خاصة تحدث فيها عن أبرز أعماله الفنية ومشواره الفني، وأسرار في حياته الشخصية.



عبَّر محمد أبو داوود في حواره مع الإعلامية منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا، عن فرحته الشديدة كأب لزواج ابنته، واصفًا يوم زفافها وبعض التفاصيل عن الفرح، قائلًا: "حسيت بفرحة الأب وخوفه من فراق ابنته أول ما سلمتها لعريسها، وكان هناك رقصة بيني وبينها.. منَّة اختارت أغنية مؤثرة نرقص عليها وهي - بنت أبوها".



وأردف: "فعليًا ما يعبر عن أحاسيسي وقت زفاف ابنتي، هو فيلم عريس من جهة أمنية للزعيم عادل إمام".



وتابع:" تخللني شعورين متناقضين؛ الأول إحساس أب عايز يكون فرحان بـ زواج واستقرار ابنته وأنه سيكون لها حياتها، وفي نفس الوقت خوف من البعد وأنها بتروح منك شوية لكن الشعورين موجودين.. شوية تلاقي نفسك بتبكي والأغنية شغاله، وفي نفس الوقت كنت فرحان بها لكنها سنة الحياة".



موعد برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا



برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.





أبرز فقرات برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا



يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.