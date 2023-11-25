السوبرانو العالمية فاطمة سعيد: أنا "فريلانسر" لأن العمل في الأوبرا "مزاج"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، عن مسيرتها في الموسيقى والغناء الممتدة منذ سنوات، موضحة أنها درست نحو 9 سنوات، إذ حصلت في البداية على درجة البكالوريوس في الموسيقى من ألمانيا في البداية.

أضافت فاطمة خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر قناة cbc، أنها حصلت بعد ذلك على دبلومة في الأوبرا من إيطاليا، ثم عادت لألمانيا وحصلت على درجة الماجستير في الموسيقى.

تابعت: "بعد الدراسة بيكون قدامنا اختيارين؛ إما بنروح نتعاقد مع دار أوبرا ونبقى جزء من فرقتها أو بنختار العمل الحر.. فأنا قررت أجرب أكون حرة رغم إن ده فيه مخاطرة أكبر، لأن مش ضروري يجيلي شغل باستمرار، لكن ده بيديني فرصة اشتغل مع الناس اللي أنا حباها".

وواصلت: "أنا فريلانسر، وشغالة بطريقة حرة جدًا.. لأن صعب عليا أوي النهاردة في الغنا حد يقولي أغني إيه، لذلك قررت أكون حرة رغم إن الأسهل أكون جزء من فرقة، لأن مثلا وقت كورونا اتبهدلنا ومكنش في شغل، لكن المهم أكون بشتغل اللي بحبه".

أضافت فاطمة سعيد: "الموسيقى دي مزاج والأوبرا دي مزاج عالي جدا.. صعب أوي عليا ابقى في مجموعة ويتقالي أغني إيه ويتحط جدول للي هغنيه".

وأشارت السوبرانو العالمية إلى أنها تزوجت خلال الأعوام الماضية، وانتقلت للعيش مع زوجها في لندن، لكنها تسافر لإحياء الحفلات حول العالم باستمرار.