نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف عن أسباب زيجاتها وتفاصيل تعرضها للتحرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة رانيا يوسف خلال استضافتها برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد”، أن والدها رجل ديمقراطي ولم يكن قاسيًا معها بحكم مهنته "ضابط بسلاح المشاة"، وتتحدث معه في أمور كثيرة ويترك لها حرية الاختيار كما أنه عوض غياب والدتها في حياتها.



وأضافت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد"، أنها تعشق الرجال الذين يكبرونها في العمر ولا تشارك أسرارها مع أحد في الماضي ولكن في وقتنا الحالي مع بناتها لكي يتعلمون منها، موضحة أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عام من شخص مقرب لها.

رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش خلال عملها مضيفة طيران



وأشارت رانيا يوسف إلى أنها دائمًا تفضح الشخص المتحرش وتلومه الشخص المتحرش حتى لو كان السبب غير منطقي ومهما كانت ترتدى الفتاة من ملابس.



واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة::"كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة وبعدها حصل موقف مش لطيف أنا بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه وده مش من حقه مهما كانت الست لابسه ايه وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية برضة ملهاش دخل.. اللي بيتحرش ده حد مريض".