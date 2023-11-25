نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد "أسد أسود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد رمضان عن تفاصيل فيلمه الجديد أسد أسود، الذي يعكف على التحضير له خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه من إخراج المخرج الكبير محمد دياب ولم يكشف تفاصيل خاصة بقصة أو أبطال العمل، خلال مكالمته الهاتفية مع قناة الإخبارية السعودية قبل حفله الغنائي في موسم الرياض، صرح محمد رمضان بأن "أسد أسود" يحمل 60% من الإنتاج في المملكة العربية السعودية و40% في مصر. يعتبر هذا العمل تأليفًا وإخراجًا لمحمد دياب، وهو أحدث مشروع له بعد مسلسل إنتاج مارفل، الذي جعله أول مصري يتعاون مع مارفل وأيضًا أول مصري يشارك في لجنة تحكيم مهرجان أوسكار.



عقب اصدار قراره بالحبس.. محمد رمضان يتحدى الشائعات

تصدر اسم الفنان محمد رمضان محرك البحث "جوجل" وذلك عقب انتشار انباء عن حبسه وظهوره الأول بعد ذلك النبأ وتجاوز محمد رمضان قرار الحبس وبدأ بالترويج لمسلسله الجديد من الرياض، حيث نشر فيديو على حسابه في "إنستجرام" يُظهر مكتبه وقام محمد رمضان بالتعليق عليه قائلًا "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض... ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك مرتب شهري... أنا بصراحة معجبنيش الفيديو وعملتله مرتب... هو ده الفيديو اللي صوره علي باشا".



ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام بالحبس سنة «غيابيا» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib، وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع «انستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله.. مؤكدًا «أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده».

محمد رمضان يثير الجدل مجددًا ويعلق: "كل جولاتي الفنية لمساندة أهل غزة"

يحاول دائمًا الفنان محمد رمضان أن يثير الجدل ويلفت الأنظار حوله بكل الطرق، وبدأت الحكاية عقب نشره فيديو يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية ويطالب الجيش بالتدخل لإنقاذهم، ثم أظهر دعمه الفعلي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة.

ونشر "رمضان" صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".



قصة فيديو محمد رمضان كاملًا

نشر منذ أيام الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يوجه فيه رساله للشعب المصري والسلطات،وشدد رمضان على أن صوت المواطن العربي يجب أن يصل إلى البلاد العربية، وليس إلى الخارج، لأن هذه البلاد لديها جيوش ولديها أسلحة، وقال: "نشتري أسلحة ونشتري دبابات ونشتري طائرات وندعها إلى أن تصدأ ثم نشتري غيرها، متى سوف نستخدمها، ونستخدم جيوشنا؟".

وانفعل رمضان في ختام الفيديو، موجّهًا حديثه لمن يطالب بذلك، قائلا: "أين أنت، أين بلدك وجيشك؟"، مطالبًا هؤلاء بإيصال صوتهم إلى حكوماتهم.

وتساءل رمضان، معلقًا على المطالب بإيصال الصوت إلى الخارج: "أحنا عايزين مين برة يدافع عننا؟"، معتبرًا أن هذا "قمة الجبن وعدم الرجولة" عندما نطالب بالكتابة باللغة الإنكليزية من أجل الشعوب في الخارج تعلم بما يحدث.

واختتم رمضان الفيديو، قائلا بصوت عال: "صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".

