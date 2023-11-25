فن ومشاهير

بعد خروجه من الاكتئاب.. تامر حسني أول الحاضرين في حفل زفاف أحمد ثروت

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان محمد ثروت بحفل زفاف نجله المخرج أحمد ثروت، على  لمى الشواربي لاعبة فريق كرة اليد بالنادي ، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بجانب عدد من الشخصيات الهامة المرموقة، والمقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.


وشهد حفل زفاف المخرج أحمد محمد ثروت ولمى الشواربي بكاء الفنان محمد ثروت لفرحة نجله، بجانب حضور النجم تامر حسني، في ثاني ظهور له بعد إصابته بالاكتئاب بسبب أحداث غزة.


كما حضر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مقر عقد قران أحمد ثروت وعروسه لمى الشواربي، المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


حضور عقد قران أحمد ثروت

 

وحضر حفل الزفاف كلًا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والإعلامية سهير شلبي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأنوشكا، احمد التهامي، الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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