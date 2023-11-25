آخرهم نادية الجندي.. 4 زيجات في حياة عماد حمدي بذكرى ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد فتى الشاشة الفنان عماد حمدي، والذي ولد في مثل هذا اليوم 24 من نوفمبر عام 1909 ورحل عن عالمنا 28 يناير 1948.



من هو عماد حمدي؟

هو ممثل مصري لقب بفتى الشاشة الأول، ولد في سوهاج حيث كان والده يعمل هناك موظفًا، وكان له أخ توام يدعى عبد الرحمن.

زيجات عماد حمدي

تزوج من الراقصة حورية محمد واستمر زواجهما 24 ساعة، ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها طفلًا يدعى نادر، واستمر زواجهما ثمان سنوات، واعتزلت من أجل التفرغ لحياتهما الأسرية لكنهما انفصلا، وانتشرت شائعة وجود علاقة بينه وبين فاتن حمامة بسبب رومانسية الأفلام التي تعاونا فيها سويًا، لكن تفاجأ الجمهور بحبه لشادية التي وقعت في حبه أيضًا، وكانت فاتن حمامة متزوجة في ذلك الوقت من المخرج عز الدين ذو الفقار.

وقد ارتبط عماد حمدي بشادية وهي في الرابعة والعشرين من عمرها، وهو في الـ 45 عامًا، وهذا ما جعل أسرتها ترفض هذه الزيجة، ولكنها صممت وأقيم حفل زفاف متواضع من دون زفة، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات، وفي السنة الأولى تعرضا للعديد من المشاكل والأزمات المادية، ولكن بسبب العديد من الخلافات تم الانفصال، خصوصًا بعد أن صفعها على وجهها أمام أصدقائهما.

فصممت شادية على الانفصال رغم إصراره على أن يكملان معًا، وتحول الأمر بينهما لمجرد زملاء في العمل، فقدما العديد من الأفلام بعد الانفصال.

وبسبب قبلة في فيلم "زوجة في الشارع" بدأت قصة حب بينه وبين نادية الجندي، والتي كانت تحبه بينما كان هو مهتمًا بها فتزوجا، وانتشرت بعد الشائعات بعدها إن نادية الجندي كانت السبب في إفلاسه وكتب لها شقته في الزمالك، فعاد ليعيش في أواخر أيامه مع زوجته السابقة فتحية شريف في شقة متواضعة.

لكن أنكرت نادية الجندي أنها السبب في إفلاسه، وقالت إن عماد حمدي كان يكبرها بأكثر من أربعين عامًا، وإنه والد ابنها الوحيد هشام، وقد استمر الزواج 12 عامًا، وقالت إنها أثناء زواجها منه لم تقدم على أية بطولات، فكل الأعمال التي قدمتها في هذه الفترة كانت أدوارًا ثانويًا، وبعد الانفصال وزواجها من ​محمد مختار​ قدمت فيلم "الباطنية"، وكان عماد حمدي بطلًا من الأبطال كما أشرف على الإنتاج.



وفاة عماد حمدي

توفي عماد حمدي في يوم السبت 28 يناير عام 1984 في منزله عن عمرٍ ناهز الـ 74 عام على إثر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع العمى التام والاكتئاب المزمن.