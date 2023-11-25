أبرزهم تامر حسني.. نجوم الفن في زفاف أحمد نجل محمد ثروت

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الآن المطرب محمد ثروت بحفل زفاف نجله الفنان أحمد ثروت والذي يقام حاليًا في أحد الفنادق القاهرة في وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد حضور حفل الزفاف البنات تامر حسني، ماجد المصري وخالد زكي، والبلوجر عزيز العقاد.

خطوبة أحمد ثروت ولمى الشواربي

يشار إلى أنه كان أحمد ثروت قد احتفل بحفل خطبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر كرة اليد ولاعبه النادي الأهلي في شهر يونيو الماضي.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل خطبة أحمد محمد ثروت ومن بينهم المطرب أحمد جمال والمنشد مصطفى عاطف.

وظهر العروسين بوصلة رقص أثناء غنائه لأغنية "وجودك فرق"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، ألحان عمرو الشاذلى، ومكس وماستر محمد صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكري.

وحضر حفل الخطوبة أيضًا عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني والرياضي مثل الفنان عبد الرحمن رشدي والكابتن حسن جبر، بجانب النائب محمد الجارحي، والمستشار عمر باسم.

من هو أحمد ثروت؟

هو مطرب ومخرج ومنتج مصري وتحب المطرب محمد ثروت ويبلغ من العمر 32 عاما، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان «يقين» عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي.

كما تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل «الكتيبة 101» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب تجربته السابقة في مسلسل «الاختيار»، والإعلان الرسمي للنسخة الرابعة من «قادرون باختلاف».



وقام أحمد ثروت بتأسيس شركة باسن بيج بيلبورد لتدخل مجال الدعايا والإعلان منذ 2012، وهي الشركة التي نجحت في إثبات نفسها على الساحة أمام عدد من الشركات الكبيرة وقدم من خلالها عدد من الحملات الإعلانية المميزة التي تعلق بها الجمهور، بجانب إنتاج مجموعة من الأعمال الغنائية منها «يا حبيب الله» للفنان محمد ثروت والمنشد مصطفى عاطف بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

قدم أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية والتي تحمل اسم وجودك فارق والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.