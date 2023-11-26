نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف: "لو بنتي قررت تعيش المساكنة مع شاب مش هتدخل في قرارها أو أمنعها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” المُذاع عبر قناة “الجديدة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وقد صرحت رانيا يوسف خلال مقابلتها عن العديد من آرائها.

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلت ابنتها ذلك ولن تمنعها.

رانيا يوسف تكشف رأيها في المساكنة

وأضافت: "أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها ومش همنعها لو عرفت باللي عملته".

وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:" لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها".

ما هي تفاصيل برنامج كتاب الشهرة ؟

الجدير بالذكر أن برنامج كتاب الشهرة يستضيف عدد من نجوم الفن في الوطن العربي ويقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر فضائية الجديد.