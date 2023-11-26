انت الأن تتابع خبر عبير صبري بطلة للمرة الأولى في حدوتة منسية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلعب الفنانة المصرية عبير صبري دور البطولة للمرة الاولى منذ بدء مسيرتها بالدراما التلفزيونية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد "حدوتة منسية"، والمقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان المقبل.



وقالت عبير، انها تجسد شخصية فتاة تُدعى "دهب" خرجت من بيئة شعبية، ولديها ثروة مالية كبيرة، وتزوجت من شخص ثري أرستقراطي من عائلة كبيرة ، مضيفًة أنه يبدأ بعد ذلك الصراع في الأحداث؛ بسبب اختلاف الطبقات الاجتماعية، ورفض أسرة الزوج هذه الزيجة، وهو الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لكثرة المشاهد الكوميدية".



ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين، ويشارك في بطولته سوسن بدر وهشام إسماعيل وطارق صبري وأحمد فهيم.



وأشارت عبير صبري إلى أنها قامت بتغيير لون شعرها من الأسود إلى الأحمر؛ لكي يتماشى مع طبيعة الأحداث واوضحت أن "شخصية (دهب) الشعبية، ثرية على المستوى الدرامي، فليست لديها خبرة في التعامل مع الأزياء والموضة، تتعامل بحسن نية على حسب مستواها الثقافي والتعليمي، وتحاول فقط أن تظهر للمجتمع ثراءها، كما لن تستطيع إخفاء الفوارق الاجتماعية".



فيما أبدت الفنانة المصرية سعادتها بتعاونها مجدداً مع سوسن بدر، قائلة: "أفتخر بوقوفي من جديد أمام الفنانة سوسن بدر، لكن هذه المرة سيكون هناك صراع دائر بيننا، لكونها تجسد شخصية والدة زوجي، التي ترفض هذه الزيجة، وستكون هناك مشاكسات بيننا طيلة الحلقات" .