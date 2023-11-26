بدء التصفيات النهائية لبرنامج "إكس فاكتور" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تبدأ التصفيات النهائية لبرنامج “إكس فاكتور” يوم الاثنين القادم ٢٧ من نوفمبر وهو التاريخ التي قد أعلنته قناة “ دبي”.

ومن المقرر أن تبدأ الحلقة في تمام الساعه التاسعه والنصف ويشارك في الحلقة ١٢ متسابقا في المرحلة الأخيرة وذلك بعد مرور عدد أسابيع من التدريب.

تأجيل البرنامج وعودته

أعلنت قناة دبي عودة برنامج إكس فاكتور بعد إعلان إيقافه نظرًا للأحداث التي يمر بها قطاع غزة بسبب ظلم العدوان الإسرائيلي والتي تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل على القطاع، وأدي لوقوع مئات الضحايا منهم يوميًا، وذلك منذ يوم 25 أكتوبر الماضي.

ويعود برنامج إكس فاكتور بموسمه الجديد، للعرض على قناة دبي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين من كل أسبوع.

وكانت قد أعلنت إدارة قناة دبي عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تأجيل البرنامج نظرًا لظروف غزة، معلقة: “تقرر تأجيل عرض حلقات برنامج إكس فاكتور على تليفزيون دبي وسيتم الإعلان عن مواعيد العرض الجديدة لاحقًا”.

وكان قد أعلن الفنان راغب علامة عن عودة برنامج المسابقات الغنائية إكس فاكتور، وذلك عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتقاسم المقطع الخاص بمشاركته في “البرومو” الترويجي للبرنامج، حيث ظهر يغني أغنيته "نسيني الدنيا” على برج العرب، وجاء في التعليق على المنشور المشترك مع قناة دبي “إكس فاكتور يعود من جديد قريبا على تلفزيون دبي”.

إكس فاكتور

وتضم لجنة تحكيم النسخة الجديدة من برنامج “إكس فاكتور”، عدد من النجوم وهم "السوبر ستار اللبناني راغب علامة إلى جانب أنغام والفنان الكويتي عبد الله رويشد".