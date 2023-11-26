رانيا يوسف: "مش بحب الشو وأول مرة شربت سجاير كانت في حمام المدرسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة رانيا يوسف، أنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أنها تحدثت عن نجم كان يغار منها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سويًا.



وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، قائلة: أنا كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأت جزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

رانيا يوسف: رفضت بناتي يدرسوا في مدارس بنات

وتابعت رانيا يوسف: أنا رفضت أن بناتي يدرسوا في مدارس بنات، لأن مشكلة المدارس دي بعد ما بنخرج للمجتمع بنقابل الراجل والست ومبنبقاش عارفين نتعامل والخجل كان عندي كتير أوي بسبب تربية الراهبات.

رانيا يوسف: لا أفضل الشو

وأشارت رانيا يوسف إلى أن هناك نجم كان يغار منها ويغار من أي امرأة جميلة وهناك نجم آخر حذف نصف مشاهدها كونه المتحكم في المخرج وبطل العمل.



واختتمت رانيا يوسف أنها لا تحب الشو وكثرة الأحاديث عنها كما تعرضت للخيانة أكثر من مرة.

السرداب

روجت النجمة رانيا يوسف، لمسلسلها الجديد بعنوان "السرداب" والذى من المقرر عرضه خلال الفترة.

وشاركت رانيا مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت عليها قائلة: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وتواصل رانيا يوسف حاليا تصوير مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ومن المفترض عرضه نهاية الشهر على إحدىقنوات المتحدة.