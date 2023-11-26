رانيا يوسف: "كنت بصلي صلاة المسلمين في الكنيسة وهناك فنان يغار منيٌ"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" المُذاع عبر قناة “الجديدة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وقد صرحت ببعض التصريحات الخاصة عن حياتها الشخصية وأيضًا كشفت عن بعض آرائها في بعض المواقف.





قالت النجمة رانيا يوسف، إنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أن هناك نجم يغار منها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سويًا.

رانيا يوسف: مش بحب الشو وأول مرة شربت سجاير كانت في حمام المدرسة



وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، قائلة: أنا كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأت جزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

وتابعت رانيا يوسف: “أنا رفضت أن بناتي يدرسوا في مدارس بنات، لأن مشكلة المدارس دي بعد ما بنخرج للمجتمع بنقابل الراجل والست ومبنبقاش عارفين نتعامل والخجل كان عندي كتير أوي بسبب تربية الراهبات”.

رانيا يوسف: هناك نجم يغار منيٌ

وأشارت رانيا يوسف إلى أن هناك نجم كان يغار منها ويغار من أي امرأة جميلة وهناك نجم آخر حذف نصف مشاهدها كونه المتحكم في المخرج وبطل العمل.



واختتمت رانيا يوسف أنها لا تحب الشو وكثرة الأحاديث عنها كما تعرضت للخيانة أكثر من مرة.