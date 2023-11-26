مدين ينشر صورة له من حفل زفاف نجل محمد ثروت

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن مدين صورة برفقة نجل الفنان أحمد ثروت وزوجته في فرحهما عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

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كتب مدين: مبروك لحبيب قلبي واأخويا أحمد ثروت.. ربنا يسعدكم ويبارك لكم في بعض ويحفظكم".

نجل محمد ثروت

احتفل المطرب محمد ثروت بحفل زفاف نجله الفنان أحمد ثروت والذي أقيم في أحد الفنادق القاهرة في وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد حضور حفل الزفاف البنات تامر حسني، ماجد المصري وخالد زكي، والبلوجر عزيز العقاد

حفل الخطوبة

يشار إلى أنه كان أحمد ثروت قد احتفل بحفل خطبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر كرة اليد ولاعبه النادي الأهلي في شهر يونيو الماضي.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل خطبة أحمد محمد ثروت ومن بينهم المطرب أحمد جمال والمنشد مصطفى عاطف.

وظهر العروسين بوصلة رقص أثناء غنائه لأغنية "وجودك فرق"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، ألحان عمرو الشاذلى، ومكس وماستر محمد صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكري.

وحضر حفل الخطوبة أيضًا عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني والرياضي مثل الفنان عبد الرحمن رشدي والكابتن حسن جبر، بجانب النائب محمد الجارحي، والمستشار عمر باسم.

من هو نجل محمد ثروت

هو مطرب ومخرج ومنتج مصري يبلغ من العمر 32 عاما، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان «يقين» عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي.