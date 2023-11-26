أحمد جمال يهنئ أحمد ثروت في حفل زفافه (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ المطرب أحمد جمال المخرج أحمد ثروت واللاعبة لمى الشواربي، بمناسبة حفل زفافهما المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

أحمد جمال يهنئ أحمد ثروت في حفل زفافه

وشارك جمال صورة تجمعه بالعروسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها قائلا: “بعد المحنة بيجي الفرج وبعد الحزن بيجي الفرح من حفل عقد قران اخويا وصديقي الغالي احمد ثروت وزوجته بنت الاصول لما الشواربي ربنا يتمملكوا على خير ويسعدكم ويعوضكم عن الايام الصعبة اللي فاتت”.





حضور حفل زفاف أحمد ثروت

وحضر حفل الزفاف كلًا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والإعلامية سهير شلبي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الناديالأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأنوشكا، احمد التهامي، خالد زكي، ماجد المصري، الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان تامر حسني.





آخر أعمال أحمد جمال





يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هي أغنية أنا اشتريت الذي طرحها في الفترة الأخيرة عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.

والأغنية من غناء وألحان أحمد جمال، ومن كلمات مصطفى حدوتة.





كلمات أغنية أنا إشتريت





خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفاية أنك تبقى حبيبه

ويا بخته يا حظه ويا هناه

اللي أنت هتبقي من نصيبه

خد عيني أخطفها وسهرها

فـ عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي أن الحاجة الحلوة

بتقع في إيد اللي يقدرها

أنا اشتريت

لا بصراحة أنا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

أنا اشتريت

لا ده أنا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

أنت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك أخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش

أنت فرصة أنت متتعوضش

نسخه واحدة أنت ماتكررش

أي حاجة عادي ممكن تحصل

بس أنت جمالك محصلش

هات حتة من قلبك ليا

هاتها وسيب الباقي ليا

لو كانت حنيتك زايدة

هات حبة أنا محتاج حنية

خد وقتك فكر وارجعلي

ده أنا شايفك دايب وواقعلي

عارف قيمتك عمال تتقل

وأنا عارف أنك جاي تبيعلي