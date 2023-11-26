- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يهنئ أحمد ثروت في حفل زفافه (صورة) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هنأ المطرب أحمد جمال المخرج أحمد ثروت واللاعبة لمى الشواربي، بمناسبة حفل زفافهما المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
أحمد جمال يهنئ أحمد ثروت في حفل زفافه
وشارك جمال صورة تجمعه بالعروسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق عليها قائلا: “بعد المحنة بيجي الفرج وبعد الحزن بيجي الفرح من حفل عقد قران اخويا وصديقي الغالي احمد ثروت وزوجته بنت الاصول لما الشواربي ربنا يتمملكوا على خير ويسعدكم ويعوضكم عن الايام الصعبة اللي فاتت”.
حضور حفل زفاف أحمد ثروت
وحضر حفل الزفاف كلًا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والإعلامية سهير شلبي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الناديالأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأنوشكا، احمد التهامي، خالد زكي، ماجد المصري، الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان تامر حسني.
آخر أعمال أحمد جمال
يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هي أغنية أنا اشتريت الذي طرحها في الفترة الأخيرة عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.
والأغنية من غناء وألحان أحمد جمال، ومن كلمات مصطفى حدوتة.
كلمات أغنية أنا إشتريت
خد قلبي وهات اللي تجيبه
ده كفاية أنك تبقى حبيبه
ويا بخته يا حظه ويا هناه
اللي أنت هتبقي من نصيبه
خد عيني أخطفها وسهرها
فـ عنيك الدنيا ومحورها
وطبيعي أن الحاجة الحلوة
بتقع في إيد اللي يقدرها
أنا اشتريت
لا بصراحة أنا حبيت
قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك
أنا اشتريت
لا ده أنا بيك استكفيت
كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك
أنت لقطة بجد متتسابش
لو سيبتك أخسر ماكسبش
عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش
أنت فرصة أنت متتعوضش
نسخه واحدة أنت ماتكررش
أي حاجة عادي ممكن تحصل
بس أنت جمالك محصلش
هات حتة من قلبك ليا
هاتها وسيب الباقي ليا
لو كانت حنيتك زايدة
هات حبة أنا محتاج حنية
خد وقتك فكر وارجعلي
ده أنا شايفك دايب وواقعلي
عارف قيمتك عمال تتقل
وأنا عارف أنك جاي تبيعلي