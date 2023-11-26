نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة في أحدث ظهور لها من كواليس "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة زينة، جمهورها مجموعة من الصور،من كواليس فيلمها الجديد الذي تشارك به ويحمل اسم "الاسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي.





فيلم الإسكندراني





وظهرت زينة في الصور بإطلالة هادئة،من كواليس الإسكندراني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "فيلم الإسكندراني، زينة، قمر".





أبطال فيلم الإسكندراني





وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك فيبطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان،محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.





آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.