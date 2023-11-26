نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف: "عجزت عن تسفير بناتي لبرشلونة وراحوا لوالدهم المنزل ورفض يفتحلهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفا على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد.

وكشفت رانيا يوسف عن عدد زيجاتها موضحة أنها خاضت تلك التجربة 3 مرات، مؤكده أن الزيجة الأولى كانت من المنتج محمد مختار واستمرت لمدة 12 سنة وكان يكبرها بـ 25 عاما وأنها تزوجته لكي تهرب من تحكمات والدتها وسلطتها.

رانيا يوسف: أكتر فترة كنت سعيدة فيها لما خلفت بناتي

وأضافت: "في أوقات كنت سعيدة معاه وخاصة لما خلفت بناتي نانسي وياسمين دي أكتر فترة في عمري كنت فيها سعيدة لأني بحب الأطفال جدا".

واستكملت حديثها قائلة: "وقتها كان نفسي يكون عندي بنات والحمد لله ربنا كرمني بيهم، وعشت طفولتي معاهم وكل اللي لعب اللي اتحرمت منها وأنا صغيرة جبتها لبناتي".

رانيا يوسف: حاولت أن يكون هناك ود بيني وبين طليقي محمد مختار لكنه رفض

وتابعت: "حاولت أن يكون هناك ود بيني وبين طليقي محمد مختار لكنه رفض، وبناتي ذهبوا إلى منزله ولكن رفض أن يفتح لها الباب وعادت لوالدتها وهي منهارة من شدة البكاء".

رانيا يوسف: دائما أقدم الدعم النفسي والمعنوي لأولادي

وواصلت رانيا يوسف حديثها أنها مسؤولة عن بناتها ودائما تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي وهي الأم والأب في حياتهم وتقوم بتلبية كافة طلباتهم، مشيرة أنها عجزت عن تلبية طلب لهم في العام الماضي وهو سفرهم للخارج في برشلونة لكي يتعلمان تصميم الازياء ولكن في السنة الثالثة تعثرت ماديا.

واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "عجزت السنة اللي فاتت أسفرهم برا بقالهم سنينن بيسافروا برشلونة يتعلموا تصميم الأزياء لكن السنة اللي فاتت تعثرت ماديا ومكنش معايا فلوس فخلاص مسافروش".