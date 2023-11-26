هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة هنادي مهنا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هنادي مهنا تهنئ زوجها في عيد ميلاده





وشاركت هنادي صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد يا قلبي.





أحدث أعمال هنادي مهنا

وانضمت مهنا مؤخرًا إلى قائمة أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة، ومسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وانتهت هنادي مهنا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم أنا وابن خالتي، والذي تجسد خلاله شخصية ابنة سيد رجب، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، وعلي لوكا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.





آخر أعمال هنادي مهنا





ويذكر أن آخر أعمال مهنا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل كشف مستعجل، بطولة محمد عبدالرحمن،مصطفى خاطر، إلهام وجدي، إيمي طلعت زكريا، من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد وإخراج شادي الرملي.









آخر أعمال أحمد خالد صالح





ويذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح السينمائية في فيلم "وش في وش" بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح "تايسون"، وشارك في بطولةالفيلم كل من أنوشكا، بيومى فؤاد، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد شاهين، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوي.





وكانت آخر مشاركاته في الدراما في مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة منى زكي، وكان من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكرخضير، وحقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي.