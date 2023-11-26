رانيا يوسف: أعشق الرجال الأكبر مني سنًا.. وتعرضت للتحرش في سن 18 عاما"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها مع والدها، لافتة إلى أنه لم يكن قاسيا معها منذ صغرها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد.

وقالت رانيا يوسف إن والدها، الذي يعمل ضابطًا في سلاح المشاة، يتسم بالديمقراطية ولم يظهر تجاوبًا قاسيًا نتيجة لمهنته، مؤكدة أنها تتحاور معه في العديد من القضايا، ويمنحها حرية الاختيار، كما أنه قام بتعويض غياب والدتها في حياتها.

وأضافت رانيا يوسف أنها تجد سحرًا خاصًا في الرجال الأكبر سنًا منها، حيث لم تكن تشارك أسرارها مع أحد في الماضي، لكنها في الوقت الحالي تشارك تجاربها مع بناتها ليستفدن منها.

رانيا يوسف: تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما

وأكدت أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما من شخص مقرب لها، كما ٱشارت إلى أنها دائما تفضح الشخص المتحرش وتلومه حتى لو كان السبب غير منطقي ومهما كانت ترتدى الفتاة من ملابس

واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة وبعدها حصل موقف مش لطيف أنا بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه وده مش من حقه مهما كانت الست لابسه ايه وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية برضة ملهاش دخل.. اللي بيتحرش ده حد مريض".

برنامج كتاب الشهرة

الجدير بالذكر أن برنامج كتاب الشهرة يستضيف عدد من نجوم الفن في الوطن العربي ويقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر فضائية الجديد.