نور محمود يروج لبطولته المسرحية الأولى "النقطه العميا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان نور محمد للعرض المسرحي “النقطة العميا” والذي يعد أولى بطولاته المسرحية ومن المقرر عرضها على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





مسرحية "النقطه العميا"





وشارك نور محمود صورة بوستر مسرحية “النقطة العميا” عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "في انتظار تشريفكم لافتتاح مسرحية "النقطهالعميا".. يوم الجمعة 1-12-2023 يوميا الساعه الـ7 مساء بمسرح الغد بالبالون العجوزة.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".









أبطال المسرحية





ويشارك في مسرحية “النقطة العميا” بجانب الفنان نور محمود، عدد من الفنانين وهم كل من أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسامفياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين.





مسرحية النقطة العميا مأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير “فريدريش دورنيمات”، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنانسامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.









مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني





وكان قد إنضم الفنان نور محمود لفريق عمل مسلسل “وبينا معاد2” بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وإخراج هاني كمال.





وتدور احداث مسلسل "وبينا ميعاد" حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكنالعمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.













أبطال الجزء الثاني من وبينا معاد





والعمل من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقةبالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.





و يكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 20 ساعة يوميا لإنجاز التصوير خلال الفترة الحالية، ويقومبعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.













مسلسل روحي فيك





وفي سياق اخر يواصل الفنان نور محمود تصوير مشاهده في الوقت الحالي بعد نجاح دوره “الدكتور ثابت”، ضمن أحداث حكاية “روحيفيك”، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذ عن كتاب بالاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفى محمود.



حكاية روحي فيك من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرون منالنجوم، وهي قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.