تارا عماد تشارك البرومو الرسمي لـ "العودة".. وتعلق: "يارب يعجبكوا" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة تارا عماد البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد العودة الذي تقوم ببطولته أمام النجم شريف سلامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





تارا عماد تروج لـ العودة





ونشرت البرومو الرسمي للمسلسل وعلقت عليه قائلة: "توكلنا على الله مسلسل العودة من النهارة على watchit ومن بكره على dmc، يارب يعجبكوا.





شخصية تارا عماد في العودة





وتجسد تارا خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة بيطرية تدعى كيان تعيش قصة حب مع شريف سلامة، وتظهر أيضًا بدور شقيقة حمزة العيلي ولهما شقيقة ثالثة تجسد دورها الفنانة رحاب عرفة.

أحداث مسلسل العودة





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.





أبطال مسلسل العودة





مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف،محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.





آخر أعمال تارا عماد





شاركت الفنانة تارا عماد مؤخرًا في فيلم "بيت الروبي"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات وحقق إيراداتبلغت 130 مليون جنيه.





من هم ابطال فيلم "بيت الروبي"؟

فيلم بيت الروبي بطولة عدد من الفنانين منهم:كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذجاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.