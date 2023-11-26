عصام صاصا ضمن قائمة تريندات يوتيوب بـ "راح اللي راح ريح وارتاح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه لـ أغنيته الجديدة وتحمل عنوان “راح اللي راح ريح وارتاح”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".





عصام صاصا تريند يوتيوب





وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بيوم واحد لتحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهده في يوتيوب، وتتخطى حاجز الـ 350 ألف مشاهدة.





أغنية راح اللي راح ريح وارتاح





والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.





آخر أعمال عصام صاصا





ويذكر أن طرح الفنان عصام صاصا، مؤخرًا مهرجان “يا قلبي لا محبتكش.. لماذا قلبي نبضه قل”، وذلك عبر قناة الرسمية الموزع الموسيقيكيمو الديب الذي شاركه في الغناء.





والأغنية من غناء عصام صاصا وكيمو الديب، كلمات أحمد حمتو، توزيع كيمو الديب.





كلمات المهرجان

“قاعد وبحسب السنين فرحت كام زعلت كام زعلت من إللى فات يومين أما الباقي بكا والام دعيوني نامو زعلانين كداب لإني مش بنام منحالي تستغرب لماذا قلبي نبضو قل لماذا روحي تنطفي وهل هموت قريب وهل الحزن بكره يختفي أنا إللي صبري مني مل يناس لضعفموقفي موتي بيقرب جواب سطورو من الدموع امانه بس إلى يلقيه يقرا ع ضي الشموع ويقرا كل إلى فيه شوفت الجراح بالف نوع فاختارت موتي روحت لي ما الدنيا كرهاني بعدين يا دنيت الضغوط بعدين يا دنيت الفراق عيزاني اضيع عيزاني اموت لكن مصر ع البقاءسكت م السكوت سكوت وأنا وزعلي أصدقاء ومليش صاحب تاني تشوفها بس من بعيد تحسها هاديه وملاك من جواها شخص مريضوالعيشه جمبها هلاك معدومه الاحساس اكيد وقلبها إسود بلاك طب هبقا لي عليها يا قلبي لا محبتكش دي كانت اسواء اختيار بلقرب منهامنصحكش البعد عنها أحسن قرار دي خاينه اه مبتصونكش بتشك فينا ليل نهار احنا خساره فيها طب هشتريكو بالفلوس هجبكو جمبيبالمصالح معا ان حضنكوم ده موس وحلوكوم بدوقو مالح اخدت من الصحاب دروس إني لازم اعيشها جارح الطيبه كات ذمبي دي مركبالصحاب غريق وبحر مر موجو عالي والف سد ف الطريق وميت حاجز سادد مساري مكنش ليه انا صديق ف بيعي يبقا ليا شاري ولا حدكان جمبي مليش زميل مليش حبيب يكون معايا وقت محنه ليه الفرق يكون نصيب والقرب مش بادينا احنا طب وقت وجعي مين طبيب انانفسي عيشتي تبقا احلي وحتي لو ثانيه الدنيا حالف ليه عليا لدوس ع للي ببني فيه وايي حلم بين ادياا يروح وببقا مش لاقيه إلى بحبومكنش ليا ولا انا عمري هبقا ليي مالك ف ايي يادنيا”.