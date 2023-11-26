رانيا يوسف: "حبي لـ ربي مش مرتبط بالخوف.. ومش هتحجب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفه على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد.

وتناولت رانيا يوسف، في حديثها عن فكرة الحجاب، موضحة أنها لا تحكم على الفتيات من خلال الحجاب، لأنها لن تزيد أو تنقص من شخصها.

رانيا يوسف: الواحد بيتحجب بأفكاره ومعتقداته وده رأيي الشخصي

وأضافت رانيا يوسف: "أنا بالنسبة لي مبحبش أحكم على حد من لبسه، الطرحة لا هتقلل مني ولا هتزودني، الواحد بيتحجب بأفكاره ومعتقداته وده رأيي الشخصي، ووالدتي وجدتي مش محجبين، وأعرف ناس كبار في السن مش لابسين الحجاب، مش متهيألي إني أتحجب في يوم من الأيام".

وأشارت إلى أنها لا تحب أن تتحدث في الدين أو السياسة، ولكن آرائها صادرة عن نفسها، كما أنها تحب الله عز وجل ولا تخشاه، معقبة: "ليه حبي بربي يرتبط بالخوف، ده ربنا اسمه الرحمن الرحيم يعني مفيش أرحم منه على البشر، ليه الخوف طول الوقت وسياسة العذاب؟".

واختتمت رانيا يوسف حديثها، أنها لم تفكر في يوم من الأيام بالإلحاد وأنها تربت على ديانة الإسلام، ولا تحب أن تتحدث عن علاقتها بربها، كون هذا الأمر يعتبر طقوسا خاصة بها.

مسلسل وبقينا اتنين

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة المقبلة بمسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه على قناة ON.

ويذكر ان انتهت رانيا يوسف مؤخرا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "كتف قانون" مع هالة صدقى، والفيلم يشارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم يسرا، إلهام شاهين، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيزوتدور.