تامر حسني لـ جمهوره: "إذا عجزت الأسباب فإذهب للمُسبب"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينشر دائمًا نجم الجيل تامر حسني، في الفترة الأخيرة بعض النصائح الدينية لجمهوره لتشجيعهم على الصلاة والقرب من ربنا، وأيضًا ينشر لهم نصائح تشجعهم لتحقيق أحلامهم.

وشارك تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جمهوره منشورا يحث فيه جمهوره على التحدث والشكوي إلى الله إذا عجز الشخص عن فهم ما يحدث له في حياته.

وقال: "فجر الرزق والستر والشفاء والعافيه للجميع، خطر في بالي شيء مهم يمكن الكل يعرفه بس احيانًا نحب نقوي بعض بيه فانا هكتبه لكل شخص مش لاقي سبب للي هو فيه أو حد تعبان ومفيش دكتور عارف يريحه أو حد بيطلب حاجه من ربنا ومبتحصلش

لو دايمًا بتدور على أسباب منطقيه ومش لاقي".

وتابع قائلًا: "اوعى تفهم غلط وتحس ان الابواب مقفوله في وشك من باب النحس أو حظك وحش لا..... أفهم ان كل قدر كتبهولك ربنا له حكمة قد لا تفهمها أو تستوعبها حالًا بس هتعرف قدام هي حصلت ليه والمهم اللي عايز اقوله هلخصه في جملة (( إذا عجزت الاسباب فإذهب للمُسبب))

اذهب لرب الأسباب، اتكلم معاه جايز عايز يسمع صوتك".

منشور تامر حسني

تامر حسني يستأنف نشاطه الفني بعد مروره بإكتئاب بسبب أحداث غزة

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد استأنف تامر حسني نشاطه الفني وعودته لإحياء الأفراح وظهوره الإعلامي من جديد وذلك بعد نحو مرور أكثر من 45 يوم وهو بعيدًا عن عمله وأنشطته الفنية وذلك بسبب أحداث غزة والعدوان الذي تعرضوا له من جيش الإحتلال الإسرائيلي، وقد أصيب تامر حسني بالإكتئاب الحاد وذلك بسبب مشاهدته ومتابعته المستمرة لما يحدث في غزة.

نصيحة طبيب تامر حسني له

والجدير بالذكر أنه قد أعلن طبيب الأنف والاذن والحنجرة الخاص بنجم الجيل عن إصابته بمرض عضوي وذلك نتيجة مروره باكتئاب حاد، وقد نصحه طبيبه المُعالج بالعودة وممارسة عمله لكي يخرج من حالة الاكتئاب هذه.

تامر حسني يقف جميع أنشطته الفنية تضامنًا مع غزة

في سياق متصل، أعلن مصدر مقرب من الفنان تامر حسني عن اعتذاره عن جولة غنائية عالمية تضم 20 حفلة في عدة دول، وأيضًا عن إحياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وأشار المصدر إلى إيقاف تامر حسني إصدار باقي ألبومه الحديث وتحضيرات فيلمه القادم بسبب حالة اكتئاب حادة يمر بها، مع التأكيد على مشاركته في حملة تبرعات جديدة لصالح أهالي غزة بالتعاون مع أصدقائه من رجال الأعمال.