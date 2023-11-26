من أمام طائرتها الخاصة.. سعر صادم لحقيبة ياسمين صبري!

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ياسمين صبري، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت ياسمين صبري جمهورها صور جديد لها وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تقف أمام الطائرة الخاصة، وتمسك بحقيبة Hermès، باللون البرتقالي يصل سعرها إلى 30 ألف دولار، أي ما يعادل 920 ألف جنيه مصري.

كما ظهر معها في الصورة، حقيبة سفر من دار Louis Vuitton، وهي حقيبة Horizon 50، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه.

فيلم أبو نسب

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، والعمل بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتطوعت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا في جمعية الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قائلة: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».

ياسمين صبري تدعم القضية الفلسطينية

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا مؤشر البحث جوجل"، وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطية ورفضها ما يحدث في غزة من عنف وإرهاب وقتل الأطفال الأبرياء، عبرت ياسمين صبري، عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية».

وتواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.