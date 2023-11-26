هاجر أحمد توجه رسالة شكر للمقاومة الفلسطينية: "شكرا على الرجولة والقوة"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هاجر أحمد رسالة شكر لرجال المقاومة الفلسطينية، بعد الإفراج عن مجموعة من الآسرى الفلسطينيين التي تم الإفراج عنهم مقابل عدد من أسرى الكيان الصهيوني، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





منشور هاجر احمد





وكتبت هاجر في منشور عبر حسابها في إنستجرام قائلة: "واخيرا شكرا شكرا جدا للمقاومة اللي أحيت القضية في قلوبنا وفي قلوب العالمكله شكرًا على الرجولة والقوة شكرًا من القلب على رسم البسمة اللي اترسمت برجوع الأطفال المسجونة في سجون الإحتلال الصهيوني عشتم كما كنتم دائما رجال ربنا وحده من ينصركم شكرًا حماس فلسطين حرة عربية”.





أعمال هاجر أحمد





ويعرض لهاجر أحمد في السينمات فيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد.





أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.





أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومنتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.





آخر أعمال الفنانه هاجر أحمد





وكانت هاجر أحمد قد شاركت في فيلم "زومبي "بطولة النجم علي ربيع، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم كريم عفيفي، عمرو عبدالجليل،محمد أوتاكا، سامي مغاوري، ويزو، عارفة عبدالرسول، حمدي الميرغني، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد،وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح والذي سبق طرحه لأول مرة في مايو 2022.