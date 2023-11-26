نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا يسري تنشر صورة من حفل زفاف أحمد ثروت وتهنئه (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة الشابة هنا يسري، عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان أحمد ثروت وزوجته من حفل زفافه.

وعلقت على الصورة قائلة: "مبسوطة أوي أني كنت معاكوا في اليوم الحلو ده، ألف مبروك يا حلوين".

حفل زفاف أحمد ثروت

احتفل الفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بعقد قرآنه على لما الشواربي مساء أمس في أحد فنادق القاهرة، وقد حضر عقد القرآن عدد كبير من المشاهير والنجوم وكان أبرزهم تامر حسني، علي الحجار، أحمد جمال، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والإعلامية سهير شلبي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الناديالأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأنوشكا، احمد التهامي، خالد زكي، ماجد المصري، الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي.

آخر أعمال الفنانة هنا يسري

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة هنا يسري هو تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التتر نجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا