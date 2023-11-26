راغب علامة عن الكيان الصهيوني: “هو من صنع الإرهاب وألبسه للإسلام”

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان راعب علامة على ما يحدث في غزة وللشعب الفلسطيني من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات إكس تويتر سابقًا.





تعليق راغب علامة





وكتب علامة في حسابه قائلا: “ ‏70 عامًا عاشتها اسرائيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلسطينيين وتكذب على العالم من خلال وسائل اعلام مرتهنة للصهيونية العالمي.. إسرائيل هي الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب وألبسته لبس الإسلام".





وتابع: ‏"غزة البطولة فضحت اسرائيل امام العالم ‏غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها واسرائيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت امام التاريخ. اسرائيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها... والآن بداية الفضائح وبدأت الحقيقة بالظهور امام العالم أجمع.





آخر أعمال راغب علامة





يذكر أن أخر أعمال الفنان راغب علامة، هي أغنية "في كتير حلوين".





أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليبفي اليونان.





كلمات الاغنية:





في كتير حلوين واشمعنا أنت كل أما تخش مكان؟

خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأة بتقلبه رواقان

فيك إيه من السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب

فهمنا يا جامد، يا معدي، يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب (يا رهيب)

في كتير حلوين واشمعنا أنت كل أما تخش مكان؟

خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأة بتقلبه روقان

فيك إيه من السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب

فهمنا يا جامد، يا معدي، يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب

لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

في كتير حلوين جدًا لكن روحنا لروحهم مش قابلة

بس أنت بقى في حتة لوحدك، بصراحة عينيك مش سهلة

ولا شفت إتنين مرة اختلفوا على إن حضورك نعمة

بيقولوا عليك قمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى

في كتير حلوين جدًا لكن روحنا لروحهم مش قابلة

بس أنت بقى في حتة لوحدك، بصراحة عينيك مش سهلة

ولا شفت إتنين مرة اختلفوا على إن حضورك نعمة

بيقولوا عليك قمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى

لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

آه، وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة

(يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب)



