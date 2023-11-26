صفاء جلال تحسم الجدل حول مصير الجزء الثاني من مسلسل "سابع جار"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة صفاء جلال ضيفه على برنامج "Free time" الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد على قناة "هي".

كشفت صفاء جلال مصير الجزء الثاني من مسلسل "سابع جار"، قائله: "مينفعش نصور جزء تاني من مسلسل سابع جار من غير الفنانة العظيمة دلال عبد العزيز".

وأضافت: "مسلسل سابع جار ده كان حالة مميزة لوحده وفورمات تصوير وإخراج المسلسل غير آي مسلسل تاني شوفناه".

مسلسل سابع جار

ويذكر أن مسلسل "سابع جار" من بطولة دلال عبد العزيز كما شاركت فيه كلًا من وشيرين، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، وصفاء جلال، وأسامة عباس، وسارة عبد الرحمن، ونيكولا معوض، ورحمة حسن، وأحمد أزعر، ونسرين طلعت، وهديل حسن، وتأليف هبة يسري، التي شاركت في الإخراج مع نادين خان وآيتن أمين.

أحداث مسلسل سابع جار

"سابع جار" هو دراما اجتماعية تدور أحداثه بشكل أساسى داخل إحدى البنايات السكنية فى مصر الجديدة، ليرصد قصص ساكنيها وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل خلف الأبواب المغلقة، على عكس ما يُظهرونه من سعادة بالغة، ليتتبع من خلال شخصياته الرئيسية ما قد يواجهونه من ظروف ومشاكل اجتماعية واختيارات صعبة واختلافهم داخل منازلهم وخارجها.