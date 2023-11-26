نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان رامي عيّاش جمهوره لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، حيث شارك جمهوره من خلال نشر فيديو عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" يظهر فيه إلى جانب الشاعر مازن غنّام من داخل استوديو التسجيل، مرفقا اياه بتعليق قال فيه:"ما يطبخ من دون صوت".

تفاصيل أغنية رامي عياش الجديدة

والاغنية من ألحان رامي عياش، وكلمات مازن غنّام وتوزيع الكسندر ميسيكيان وهندسة صوت جان بيار بطرس.

آخر أعمال رامي عياش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي عياش اغنية "لمة الحبايب"، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وقد تصدرت الأغنية الترند فور نزولها.



ما هي كلمات أغنية "لمة الحبايب"

وتأتي كلمات اغنية "لمة الحبايب" لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد

كان الفرح غايب أنا قلبي كثير سعيد

والنجوم معانا والقمر نور سمانا

فرحة كبيرة مستنيانا مع بعض أكيد

لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد

كان الفرح غايب أنا قلبي كثير سعيد

والنجوم معانا والقمر نور سمانا

فرحة كبيرة مستنيانا مع بعض أكيد

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

One، two، three let's go

آه واللي بيحبنا يسهر الليلة عندنا

كل اللي يهمنا نسعدكم ونفرح كلنا

عيش وقتك سعادة كثر الأفراح زيادة

الأيام مالهاش إعادة مش هترجع لا

واللي بيحبنا يسهر الليلة عندنا

كل اللي يهمنا نسعدكم ونفرح كلنا

عيش وقتك سعادة كثر الأفراح زيادة

الأيام مالهاش إعادة مش هترجع لا

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

أحلى ليلة ليلة، ليلة، ليلة

أحلى ليلة ليلة، ليلة، ليلة، ليلة

أحلى ليلة آه

وليلتنا طويلة

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

أحلى ليلة، إنك تكون مع الناس الجميلة

هنعشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة