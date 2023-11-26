أحمد فريد يطرح أغنيته الجديدة "مش حكاية".. غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد فريد، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي هي بعنوان "مش حكاية"، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.





أحمد فريد يروج لـ أغنية مش حكاية





وروج فريد لأغنية الجديدة مش حكاية حيث شارك البوستر الدعائي لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام.





وعاق عليه قائلا: بامر الله اغنيتي الجديدة مش حكاية بكرة الاحد الساعه ٥ ع جميع المنصات الموسيقية.





آخر أعمال أحمد فريد





ويذكر أن طرح الفنان أحمد فريد أحدث أغانيه "عامل عظمة" عبر قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.





وهي من كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور، وتوزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.





كلمات الأغنية:





عامل عظمة

عامل للناس كلها ازمة

و احتاروا جماله ده يطلع ايه

عامل ضجة

و القلب معاه مليون حجة

لو سابني وراحله وسلم ليه





تسعين في المية من الحلويين

مابقوش حلويين في عيون الكل

علا السقف وغير مفاهيم

ما هو فوق الوصف ومالهوش حل





ده يغيب غيبته ويرجع أجمل

و الناس تفضل على نار وتغل





حاطط نفسه

في مكان مفيهوش حد ينافسه

و لا يقدر حد يقرب ليه

سايب بصمة

في قلوب كل اللي عليه اتنافسوا

و يا بخته بجد اللي يفوز بيه





تسعين في المية من الحلويين

مابقوش حلويين في عيون الكل

علا السقف وغير مفاهيم

ما هو فوق الوصف ومالهوش حل





ده يغيب غيبته ويرجع أجمل

و الناس تفضل على نار وتغل