بعد صرخة تريكة بشأن غزة.. أحمد فهمي: "تبقى الأمل في قليل من الناس لكنهم رجال"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد فهمي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات إكس تويتر سابقا، يعلق فيها على مايحدث للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وموقف الشعوب العربية تجاهها، وخص في تعليقه ذكر إسم نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بعد صرخة الأخير بشأن غزة.





تغريدة أحمد فهمي





وكتب فهمي في تغريدته قائلا: أحداث غزة كما أسقطت جميع الأقنعة عن وجوة بشعة.. ولكن يتبقى الأمل فى القليلون لكنهم رجال.. تريكة.





آخر أعمال أحمد فهمي:

جدير بالذكر أن آخر أحمد فهمي هو فيلم مستر أكس الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهناالزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفىومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي،وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم "مستر إكس" في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالهاللتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.





أحداث مسلسل سفاح الجيزة





وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.





أبطال مسلسل سفاح الجيزة





والعمل بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيه كل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهانالشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيثيتكون من 8 حلقات.