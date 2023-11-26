صفاء جلال: تخليت عن حلمي إني أكون مضيفة طيران علشان التمثيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة صفاء جلال، عم عشقها للتمثيل قائلة: ”عمري ما فكرت إني اكون ممثلة وكان نفسي اطلع مضيفة طيران”.

وأضافت خلال برنامج "free time" تقديم الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد يعرض علي شاشة قناة "هي": “كنت محظوظة أن أول دور اعمله كان مسرح واللي رشحني جلال الشرقاوي في مسرحية دستور يا أسياد”.

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

آخر أعمال صفاء جلال

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم

و شاركه الفنانه صفاء جلال في مسلسل مسلسل "ورق التوت "و الذي يُعرض حاليًا على قناة cbc يُعتبر عملًا دراميًا مثيرًا حيث يتطرق إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة في مصر. يتناول العمل مواضيع مثل التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، والاضطراب النفسي. يتميز المسلسل بتقديم هذه القضايا من خلال شخصيات متنوعة تمر بتجارب ومعاناة مختلفة.

ومن خلال قصص هؤلاء الأبطال، يُظهر المسلسل التأثير العميق لهذه القضايا على حياتهم وأسرهم. كما يتخلل العمل أيضًا عناصر رومانسية تضيف إلى جاذبيته، وهذا يجعله جذابًا بشكل خاص للشباب ويشجع على مناقشة هذه القضايا المهمة في المجتمع.

أحداث مسلسل “ورق التوت”

مسلسل "ورق التوت" يقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرض دراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامة يلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنه يقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.

أبطال مسلسل روق التوت

ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.