نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة الفنانة صفاء جلال من الموت بسبب حريق الشقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة صفاء جلال عن تعرضها لحادث حريق في الشقة من خلال برنامج "free time" تقديم الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد يعرض علي شاشة قناة “هي “.

وقالت: ”كنت هموت نمت وسيبت الفرحة علي النار ولقيت الشقة والعمارة كلها دخنت وكنا هنموت كلنا ولكن ربنا ستر سيطرنا على الحريق”.

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

آخر أعمال صفاء جلال

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أحداث مسلسل “ورق التوت”

مسلسل "ورق التوت" يقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرض دراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامة يلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنه يقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.

أبطال مسلسل روق التوت

ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.