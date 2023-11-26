نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي مطلوب على منصة إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فهمي، خلال الساعات الأخيرة تريند تطبيق إكس تويتر سابقا، وذلك بعد كتابته لتدوينة عبر حسابه الخاص على المنصة يتحدث فيها عن غزة، وذكر فيها إسم محمد أبو تريكة”.

تغريدة أحمد فهمي

وكتب فهمي في تغريدته قائلا: “أحداث غزة كما أسقطت جميع الأقنعة عن وجوة بشعة.. ولكن يتبقى الامل فى القليلون لكنهم رجال.. تريكة”.





الجمهور يهاجم أحمد. فهمي على إكس





وشن متابعي منصة إكس هجوما كبيرا على فهمي بعد ذكره لإسم تريكة في تغريدته.





إنفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد





وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلالحسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".





آخر أعمال أحمد فهمي

جدير بالذكر أن آخر أحمد فهمي هو فيلم مستر أكس الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهناالزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفىومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي،وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم "مستر إكس" في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالهاللتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.





أحداث مسلسل سفاح الجيزة





وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقةمواجهًا حكمًا بالإعدام.





أبطال مسلسل سفاح الجيزة





والعمل بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيه كل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهانالشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيثيتكون من 8 حلقات.