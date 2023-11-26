إلهام فضالة تنتهي من تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة "خواتي غناتي"



القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهت الفنانة إلهام فضالة من تصوير أحدث اعمالها الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم "خواتي غناتي"، حيث شاركت جمهورها بصورة من كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" الحمد لله خلصنا من تصوير مسلسل خواتي غناتي، شكرا لجميع فريق العمل".



الهام فضالة تكشف عن موعد عرض مسلسل خواتي غناتي

وأضافت:"سوف يتم عرض المسلسل قريبا على قناة ام بي سي وشاهد".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام فضالة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، دايمًا منورة الشاشة، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، أن شاء الله المسلسل هيكون تريند الوطن العربي، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام فضالة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام فضالة مسلسل النون وما يعملون، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم إلهام الفضالة، فاطمة الحوسني، طيف، عبير أحمد، شهاب جوهر، محمد الصيرفي، عبد الله الطليحي، رانيا شهاب، هدى حمدان، حسن المطوع، شبنم خان، سارة العنزي، وغيرهم من النجوم المسلسل من تأليف عبد الرحمن أشكناني، انتاج دريم بيكتشرز، إخراج حمد البدري.

قصة مسلسل النون وما يعملون

وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق وتسليط الضوء حول قضايا جديدة ومتصلة ببعضها البعض بثيمة جديدة وغريبة، والاحداث مبنية على الانتقام، والاشخاص الذين ثقتهم بالله ضعيفة كيف ينتقمون ويأخذون حقهم بأديهم.