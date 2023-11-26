نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب تأجيل موعد طرح الفيلم الهندي "Merry Christmas" لـ كاترينا كيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأجل موعد طرح الفيلم الهندي "Merry Christmas" بطولة النجمة الهندية كاترينا كيف، الذى كان من المقرر طرحه في شهر ديسمبر القادم، فيرجع السبب إلى ازدحام مواعيد العرض للأعمال السينمائية.



كاترينا كيف تخطف قلوب الجماهير في فيلم "tiger 3"



ومن جانبه، نجحت النجمة الهندية العالمية كاترينا كيف أن تحقق إيرادات مرتفعة على مستوى العالم، نظرا لوجودها الطاغي في فيلم "tiger 3" بجانب النجم العالمي سلمان خان.

ما القصة التي تدور حولها الفيلم؟

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الاثارة والرعب ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة مليئة بالصعوبات، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية، حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.



أبطال فيلم "tiger 3"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، وغيرهم من النجوم،و الفيلم من إخراج مانيش شارما، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتا شوبرا.