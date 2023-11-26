فن ومشاهير

تعرف على سعر حقيبة ياسمين صبري

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - تحرص الفنانة ياسمين صبري، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت ياسمين صبري جمهورها صور جديد لها وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبرى وهي تقف أمام الطائرة الخاصة، وتمسك بحقيبة Hermès، باللون البرتقالي يصل سعرها إلى 30 ألف دولار، أي ما يعادل 920 ألف جنيه مصري.

كما ظهر معها في الصورة، حقيبة سفر من دار Louis Vuitton، وهي حقيبة Horizon 50، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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