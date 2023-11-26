تأجيل موعد طرح الفيلم الهندي ”Merry Christmas” لـ كاترينا كيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - تأجل موعد طرح الفيلم الهندي "Merry Christmas" بطولة النجمة الهندية كاترينا كيف، الذى كان من المقرر طرحه في شهر ديسمبر القادم، فيرجع السبب إلى ازدحام مواعيد العرض للأعمال السينمائية.

ومن جانبه، نجحت النجمة الهندية العالمية كاترينا كيف أن تحقق إيرادات مرتفعة على مستوى العالم، نظرا لوجودها الطاغي في فيلم "tiger 3" بجانب النجم العالمي سلمان خان.

ما القصة التي تدور حولها الفيلم؟

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الاثارة والرعب ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة مليئة بالصعوبات، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية، حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.