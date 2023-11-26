كريم فهمي يهنئ والدته بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان كريم فهمي، على تهنئة والدته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شارك كريم فهمي جمهوره بصورة له برفقة والدته، وعلق عليها قائلًا:" كل سنه وانتي طيبة، يا رب يخليكي لينا وللبنات".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان "220 يوم"، ويجسد خلال الأحداث دور روائي مهم، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل “٢٢٠ يوم”

وسيشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

آخر أعمال كريم فهمي

ويعد هذا العمل عودة لكريم فهمي بعد غياب دام أربع سنوات عن المشاركة في سباق الدراما الرمضاني منذ أن قدّم مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز عام 2020، ولكنه ظهر كضيف شرف في عدة أعمال منها مسلسل "الكتيبة 101" ومسلسل "سره الباتع"

ويعد هذا التعاون الثاني بين كريم فهمي وصبا مبارك بعد نجاحهم في مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه في رمضان 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد من النجوم منهم ريهام أمين، حورية فرغلي، دينا الشربيني، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج مصطفى أبو سيف

تصريحات سابقة

وكان الفنان كريم فهمي، قد كشف مؤخرًا أسرار في حياته الشخصية وطفولته، بالإضافة إلى حديثه عن زوجته دانيا ومشاركته له في جميع تفاصيل حياته.

وعلق كريم فهمي عن خبرته في الحياة من خلال تصريحات تليفزيونية له، قائلًا: “الزمن بالنسبالي خبرة حياتيه كل ما تكبر في السن وتعيش مع ناس أكتر بتكتشف حاجات.. وأنت صغير بتكون غلبان وبريء أوي، وبتكبر وتكتشف أن الناس الطيبة مش شرط يكون وشها طيب، عندي فكرة أن ممكن يتقال عليا ناشف شويه، ومن فترة كنت بتفرج على فيديو لعمر طاهر بيتكلم عن الجيل بتاعنا اتأثرت جدا قال إن جيلنا رابط بين جيلنا جيل كبير وجيل صغير”.