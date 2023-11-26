نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حضور نجوم الفن العزاء.. صلاح رمزي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المنتج الراحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى ونجل المنتج الراحل محمد حسن رمزى، تريند مؤشر البحث "جوجل" وذلك بعد حضور عدد كبير من نجوم الفن عزاءه.

تفاصيل عزاء صلاح رمزي

ومن النجوم الذين حضروا العزاء تامر حسني، هانى رمزى وأحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ودينا فؤاد عمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز وامير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي والكاتب محمد حفظي والمنتج وائل عبد الله ومحمد أحمد السبكي وشيكو ومحمود عبد الغفار.

وأيضًا حضر عدد آخر من نجوم الفن منهم محمد حماقي، مى نور الشريف، كريم فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز والمخرجة منال الصيفى ودرة ويسرا ودنيا عبد العزيز ومحمد العدل والمخرج معتز التوني ووليد فواز وهشام ماجد وخالد زكي وأحمد صيام وماجد المصرى وأشرف زكي وعمر السعيد وسهير رمزى والمخرج عماد قاسم والمخرج شادى علي والمنتج هشام عبد الخالق ودينا وهدى رمزى والإعلاميين رامي رضوان وعمرو الليثي، وشيرى عادل ومحمود عبد المغني والمنتج طارق الجنانينى وحمدى بدر وشاندو وكريم محمود عبد العزيز والإعلامية مها الصغير ومحمد كريم وريهام أيمن ووبشرى ويسرى اللوزة وماندو العدل وانجى وجدان.





تفاصيل وفاة صلاح رمزي

وكان الراحل صلاح رمزى قد توفي يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض، وأعلن شقيقه شريف رمزي عن خبر الوفاة من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

