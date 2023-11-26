نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج الصاعد موكيش شابرا يستعد لثاني أفلامه في بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الهندي الصاعد موكيش شابرا عن استعداده لخوض تجربة جديدة في العمل السينمائي في بوليوود بعد نجاح أول أعماله السينمائية Dil Bechara.

ووفق موقع إنديا توداي، قال موكيش أن فيلمه القادم، سيكون فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي، ولم يتم الاستقرار على أبطاله من نجوم بوليوود حتى الآن.

جديد أخبار بوليوود

بعد عام حافل بطرح عدد من أحدث اعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

أحدث أعمال "شارو"

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.

موعد الطرح

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "إنديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.