ملخص التصريحات الكاملة لـ باميلا الكيك في برنامج "المجهول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حالة من الجدل حول تصريحاتها الجريئة، ااتي قالتها خلال حلولها ضيفة في برنامج "المجهول"، وكشفت خلالها عن غيابها بالوسط الفني بالإضافة لرأيها في الإعلامية نضال الأحمدي، وغيرها من الأمور، التي نرصدها لكم في السطور التالية:



باميلا الكيك:لا أعتقد أنني اتقبل النقد الايجابي

وأكدت باميلا الكيك أنها تحب مشاهدة أعمال ندى أبو فرحات، فهي تحبها جدًا، وتستمتع بمشاهدتها، أما الفنانة ريتا حايك فهي تحب رؤيتها على المسرح، مضيفة: "لا أعتقد أنني اتقبل النقد الايجابي والتهنئة لأنني اعتدت أن أبقى في الظلمة وأن أفهم بطريقة خاطئة".

رد حاسم من باميلا الكيك تجاه غيابها عن الساحة الفنية

وكشفت باميلا الكيك سبب غيابها عن الساحة الفنية، مُعلقة: "إذا لم تكن تابعًا لمجموعة أشخاص معينة يمكنها أن تحميك على الأرض فستكون مستهدفا بشكل أكبر وأنا قلت للجميع أن "السماء معي".

باميلا الكيك:نادين نجيم لم تبارك لي على نجاحي في" كريستال".. وأعتقد أنها تخاف مني

وأكدت باميلا الكيك على أنها لم ترى ماغي بو غصن منذ فترة طويلة، ولكنها سمعت أنها تشيد بنجاحها في كريستال، مُضيفة: "نادين نجيم لم تبارك لي وأعتقد أنها تخاف مني وهناك أمور كثيرة بينها وبيني من الماضي ولا أستطيع التحدث عنها الآن".

باميلا الكيك:أنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح

وأشارت باميلا الكيك أنها تعمل على نفسها كثيرًا ولا تعتب على أحد لم يبارك لها على نجاحها، وأنها تهنئ زملائها على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُتابعة:" أنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح، وهي خانة جميلة ورائحة جميلة وطينة طيبة وزميلة صدوقة وهي تمر بالكثير ولكنها "قدها".



نضال الأحمدية تقع باميلا الكيك في ورطة

وواصلت:"اعتذر أهلي لأني وضعت في موقف يضظرالى الرد على هكذا كلام، ونضال الأحمدية دعمتني في مرحلة من المراحل وأنا أصلي للأشخاص مثلها، ومن الصعب أن يبيع الانسان روحه".

باميلا الكيك:أصدقائي أكثريتهم كبار في العمر، وشريهان حالة لن تتكرر

وختمت حديثها:"أصدقائي أكثريتهم كبار في العمر، وشريهان حالة لن تتكرر، ودانييلا رحمة فهي زميلة وأفكر بشيء مرتقب معها".



آخر أعمال باميلا الكيك

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك مسلسل "كريستال"، والذي تصدر الترند فور طرحه، وحاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحصد أبطال العمل على الكثير من الجوائز.