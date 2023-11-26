نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "بلوموندو "يتربع على عرش الإيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفنان حسن الرداد، من الحفاظ على تصدره لشباك التذاكر بفيلمه الجديد "بلوموندو"، حيث تصدر على المركز الأول، وبلغت إيراداته أمس نحو195 ألف جنيهًا.

تعرف على قائمة إيرادات الأفلام المنافسة في شباك تذاكر السينما

وحل في المركز الثاني فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، الذي جاؤت إيراداته نحو77 ألف جنيهًا، يليه المركز الثالث فيلم "العميل صفر" الذي بلغت إيراداته 68 ألف جنيهًا، وتلاه في المركز الرابع فيلم "وش في وش"، حيث حققت إيراداته نحو 62.9 ألف جنيهًا.

وبلغت إيرادات فيلم "الخميس إللي جاي" نحو 20 ألف جنيهًا، ليأتي في المركز الخامس، ثم المركز السادس فيلم" بيت الروبي" وحققت إيراداته نحو 3199 جنيهًا، فيما بلغت إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" نحو3055 جنيهًا، وحقق فيلم" البعبع" إيرادات ضئيلة وبلغت قيمتها نحو 2914 جنيهًا، بينما حقق فيلم" حسن المصري" نحو 2467 جنيهًا.



آخر أعمال حسن الرداد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن الرداد، هو فيلم تهديد السلاح، وقد حاز الفيلم على إعجاب الجماهير على مستوى العالم والوطن العربي.

قصة فيلم "تحت تهديد السلاح"

ودارت أحداث الفيلم في إطار الاثارة والغموض حول رجل أعمال متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.



أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح "

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم مي عمر،أحمد بدير، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

