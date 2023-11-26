نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيروز سفيرة لبنان "..تعرف على اهم الألقاب والإنجازات التي حققتها المطربة فيروز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيروز.. سفيرة لبنان..حيث تعتبر فيرو واحدة من أهم وأشهر المطربات في العالم العربي. حققت فيروز شهرة عالمية وحظيت بالعديد من الألقاب مثل "سفيرة لبنان" و"نجمة الشرق" و"أسطورة الغناء العربي".

فيروز

المسيرة الفنية للمطربة فيروز

ولدت فيروز في 21 نوفمبر 1935 في حارة زقاق البلاط في بيروت، لعائلة فقيرة. اكتشفت حبها للغناء منذ صغرها، وكانت تستمع بانبهار لأصوات الفنانين الكبار وتتأثر بها. بدأت فيروز مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت تغني منذ سن الخامسة.

اشتهرت فيروز بالتعاون المثمر مع زوجها الراحل عاصي الرحباني، الذي كتب ولحّن العديد من أغانيها. قدمت فيروز مئات الأغاني التي تنوعت في المواضيع، بدءًا من الحب والوطن والقدس إلى الأطفال والحزن والفرح. تتميز أغانيها بالبساطة والعمق، وانتشر صيتها على نطاق واسع في العالم العربي والشرق الأوسط.

بعد وفاة زوجها عاصي الرحباني في عام 1986، استمرت فيروز في مواصلة مسيرتها الفنية وتعاونت مع عدة ملحنين، ولكن التعاون الأكثر بروزًا كان مع ابنها زياد. أصدرت العديد من الألبومات التي أبرزت موهبتها وتنوع أسلوبها الموسيقي.صوت فيروز الفريد وأداؤها المميز ما زالا يعيشان في أغانيها التي تستمر في إحياء الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة. إن مساهماتها وإرثها الفني جعلتها واحدة من أعظم الشخصيات الفنية في تاريخ العالم العربي.

فيروز

اخر ظهور للمطربة فيروز على المسرح

حيث كان آخر ظهور للفنانة فيروز على المسرح كان في عام 2011، حيث أطلقت سلسلة حفلات بعنوان "فيروز ستغني لكم: الحفل الأخير". تم بيع تذاكر الحفلات بأسعار تصل إلى 300 دولار أمريكي في وقت قصير جدًا، ومع ذلك، لم تتسع الحفلات الأربعة الأولى لاستيعاب جميع الجماهير المتنوعة التي تتابعها من جميع أنحاء العالم. وبالتالي، تم الإعلان عن حفل خامس لها على مسرح "البلاتيا" في جونية، لبنان، والذي يتسع لنحو 4 آلاف متفرج.استمرت هذه الحفلات لمدة 3 أسابيع، حيث قدمت فيروز مجموعة من أشهر أغانيها، بما في ذلك "صباح ومسا" و"إيه في أمل" و"طيري يا طيارة طيري" و"حبيت ما حبيت". واختتمت الحفلات بأغنية تحمل كلماتها: "بكرة بارجع باوقف معكن، إذا مش بكرة البعدو أكيد". حضر هذه الحفلات عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجال السياسي والفني، بما في ذلك ميشال عون والرئيس اللبناني آنذاك.

ألبوم رقم 99 للمطربة فيروز

وفي عام 2017، تم إصدار ألبوم فيروز رقم 99 في مسيرتها الفنية، وحمل عنوان "ببالي". تم إطلاق الألبوم بشكل رقمي وعلى منصات محددة، ويحتوي على 10 أغاني من بينها "رح نرجع نتلاقى"، "يمكن"، "ببالي"، "ما تزعل مني"، "لمين"، "أنا وياك"، "حكايات كتير"، "بغير دني"، "لمين" نسخة ثانية على البيانو، و"بيتي صغير بكندا".

اقرأ أيضًا:

أبرزهم نانسي عجرم ولطيفة.. النجوم يحتفلون بعيد ميلاد فيروز

ابنة فيروز ريما رحباني تفتح النيران وتحذر من هذا الشئ