تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد أبطال مسلسل "العودة"، لعرض اليوم أولى حلقات مسلسل للفنان شريف سلامة على قناة "DMC"، وقد يتم عرضها على منصة “watch it” أمس، حيث تسبق شاشة التليفزيون في العرض.

الحلقة الأولى

وتشهد الحلقة الأولى والمقرر عرضها مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc أحداث مشوقة حيث يعود شريف سلامة إلى إحدى قري الصعيد للبحث عن شقيقه الذي اختفى في ظروف غامضة وتتطرق الحلقة الأولى من العمل لمحاولة شريف سلامة “آدم” للاعتذار حبيبته بسنت شوقي “كيان” التي تركها يوم فرحهم وفر هاربًا.

أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة في إطار الإثارة والتشويق حول شخصية أدم الشاب الصعيدي والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة الذي يسافر من محافظة الأقصر إلى القاهرة بحثا عن شقيقه، والذين اختفوا في ظروف غامضة، وتستمر الأحداث حيث نتقابل البطلة مع البطل.



تفاصيل مسلسل "العودة"



مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.





مواعيد عرض مسلسل “العودة” عبر dmc





ويبدأ عرض أولى حلقات المسلسل بداية من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة DMC، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي، فيما يعرض المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.