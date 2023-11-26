إياد نصار في انتعاشة فنية وهذه أبرز أعماله الفترة القادمة

القاهرة - محمد ابراهيم -



يترقب جمهور الفنان إياد نصار أحدث أعماله الفنية المتنوعة ما بين الدراما والسينما،ويعمل الفنان إياد نصار في شكل مكثف لإنتهاء من تصوير أحدث أعماله الجديدة.

إياد نصار ينتهي من تصوير مسلسل "مفترق طرق"



ومن جانبه، انتهي الفنان إياد نصار من تصوير مسلسل مفترق طرق، المقرر عرضه قريبا، والعمل بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

إياد نصار يتألق في" معاوية"



يترقب" إياد " أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم " معاوية"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي 2023، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه للفترة المقبلة، والعمل بطولة لُجين إسماعيل، أسماء جلال، سهير بن عمارة، سامر المصري، والعديد من ضيوف الشرف منهم عائشة بن أحمد، والعمل من إخراج طارق العريان.



تعرف على شخصية إياد نصار في مسلسل "صلة رحم" رمضان 2024



و يجسد إياد نصار خلال مسلسل صلة رحم شخصية طبيب تخدير، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.



تعرف على موعد عرض فيلم" ولاد رزق 3"



ينتظر الفنان إياد نصار عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد رزق"، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.



تعرف على شخصية إياد نصار في مسلسل "دومينو"

يعكف الفنان إياد على تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دومينو"، يجسد اياد شخصية رجل أعمال مريض نفسي، متزوج من دينا الشربيني لكنه يخونها خلال الأحداث.



أبطال مسلسل" دومينو "



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إياد نصار، دينا الشربيني، سلمى أبو ضيف، صفاء الطوخي، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، وإنتاج محمد مشيش.