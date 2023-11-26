نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتضمن أفلام عن فلسطين.. انطلاق مهرجان الجونة السينمائي من 14-21 ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تـنطلق دورة اسـتثنائـية مـن مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم 14 ديـسمبر وحـتى 21 ديـسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بــالــتعاون مــع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني.

يأتي ذلك لإلــقاء الــضوء عــلى الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة، كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيرًا عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

تأجيل مهرجان الجونة مراعاة لأحداث غزة

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي قررت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفًا مع أهالي غزة، وأن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.