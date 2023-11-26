نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسكندرية.. يوم ثقافي لأطفال "بشاير الخير" ضمن أنشطة عيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا ترفيهيا بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لأطفال مدينة بشاير الخير (١-٢)، ضمن البرنامج المُعد لمناطق بديل العشوائيات بمناسبة عيد الطفولة.

فقرات متميزة من مسرح المنوعات الخاص بالأطفال

بدأت الفقرات بعرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة المخرجة رنا بركات، تضمن فقرات متميزة من مسرح المنوعات الخاص بالأطفال، تنوعت ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات من أبرزها كل سنة وأنتم طيبين، أيام الأسبوع، شوف يا عزيزي، وغيرها من عروض "نوستالجيا الفن" التي تقدمها الفرقة كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا عليها من الاندثار.

عرض نادي سينما الطفل

وضمن فعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، عرض نادي سينما الطفل فيلم الكارتون المدبلچ "الفأر الطباخ" إشراف نجلاء عبد القادر.

الختام مع فرقة الرواد لعرائس الماريونت لذوي الاحتياجات الخاصة

وجاء الختام مع فرقة الرواد لعرائس الماريونت لذوي الاحتياجات الخاصة، التي قدمت عرضا فنيا بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن مجموعة من الاستعراضات تفاعل معها الجمهور منها التنورة، وأوبريت الليلة الكبيرة بفقراته المميزة وطابعها الشعبي الأصيل.